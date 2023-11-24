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        Şanlıurfa'da velilerin saldırısına uğrayan 3 öğretmen yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde öğrenci velileri tarafından darbedilen 3 öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:51
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        Şanlıurfa'da velilerin saldırısına uğrayan 3 öğretmen yaralandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde öğrenci velileri tarafından darbedilen 3 öğretmen yaralandı.

        İlçe kırsalındaki Konuklu İlkokulu’na gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darbedildi. Okul idaresinin haber etmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Darbedilen 3 öğretmenin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, saldırıyı kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Öğretmenlerimizin bu anlamlı gününden bir gün önce, öğretmen arkadaşlarımıza yapılmış olan saldırıyı bütün nefretimle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için öğretmenlerimizin yanında olacağımızı, onlara destek olacağımızı belirtmek istiyorum. 3 öğretmenimiz darp raporlarından dolayı birkaç gün okulda görevlerinin başında değiller. Bugün çocuklarla birlikte, kendi yetiştirdikleri nesille birlikte olacakları bir günde öğretmenlerimiz şu anda evdeler, çocuklarımızı yalnız bırakmak zorunda kaldılar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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