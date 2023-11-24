Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 800 gram esrar, 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 800 gram esrar, 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 23 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 600 gram kenevir tohumu, 721 kök kenevir bitkisi, 2 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
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