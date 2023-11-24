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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 800 gram esrar, 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:59
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 800 gram esrar, 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 23 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 600 gram kenevir tohumu, 721 kök kenevir bitkisi, 2 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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