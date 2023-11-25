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        Şanlıurfalı engelli basketbolcular, play-off hesabı yapıyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, geçen sezon yaşanan deprem ve sel sonrası ara vermek zorunda kaldıkları ligde play-off oynamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:39
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        Şanlıurfalı engelli basketbolcular, play-off hesabı yapıyor
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        MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, geçen sezon yaşanan deprem ve sel sonrası ara vermek zorunda kaldıkları ligde play-off oynamayı hedefliyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yaşanan sel felaketi nedeniyle 2022-2023 sezonundan çekilmek zorunda kalan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı, uzun bir aranın ardından başladıkları ligi ilk 4 içerisinde bitirerek play-off oynamanın hesaplarını yapıyor.

        Yeni sezon öncesi 2'si yabancı 5 oyuncu ile kadrosunu yenileyen Şanlıurfa ekibi, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet aldı.

        - "Çok şükür yeni sezonda psikolojik sıkıntıları atlattık"

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra başladıkları maçlar nedeniyle heyecanlı olduklarını söyledi.

        Şanlıurfa Engelliler Spor Kulüp Başkanlığı görevini de sürdüren Yıldırım, geçen sene deprem ve sel nedeniyle talihsiz bir sezon yaşadıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremi ve ilimizde yaşanan sel felaketinden sonra psikolojik olarak spordan biraz uzaklaştık, bölgemizde spor yapılamaz hale geldi. Ondan sonra bölgemizdeki takımlar ligden çekilmek zorunda kaldı. Diğer takımlar sezonu tamamladı ama buruk bir sezon oldu. Yeni sezon öncesi oyuncularımızı tekrar lige hazırlamakta güçlük çektik. Zaten depremde hasar gören salonumuz bile uzun süren bir tadilatın ardından ancak hazır hale geldi. Çok şükür yeni sezonda psikolojik sıkıntıları atlattık ve heyecanlıyız. Şehrimizin ayağa kalktığı gibi bizler de spor anlamında ayağa kalkmak için mücadele ediyoruz. Şu anda takımımız iyi durumda."

        - Hedef play-off

        Takımdaki 4 oyuncunun başka ekiplere transfer olduğunu onların yerini doldurmak için 2'si yabancı 5 oyuncu transfer ettiklerini ifade eden yıldırım, oyuncuların uyum sağladıkça iyi yerlere geleceklerini belirtti.

        Amaçlarının sezon sonunda ilk 4'e girerek play-off oynamak olduğunu aktaran Yıldırım, "Sporcularımız tekrar eski günlerine döndükleri için mutlular. Bu psikolojiden ancak sporla uzaklaşabiliriz. Oyuncularımızda bunu bariz bir şekilde gözlemliyoruz. Spor yaparken geçmişte yaşanan o olaylardan uzaklaştıklarını fark edebiliyoruz. Bu da sporun engeller üzerindeki olumlu sonucu oluyor." diye konuştu.

        Takım oyuncularından Aziz Göçebe, basketboldan uzak kalmalarının kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

        "Basketbol bizim hayatımız olmuş, ondan uzak kalmak zor oldu. Bu sezon tekrar maçlara çıkmak çok güzel oldu. Salonumuzun uzun süren bir tadilatın ardından tekrar hizmete açılmasıyla çalışmalara başladık. Ligde 3 maçımızı geride bıraktık. Tekrar sporla buluşmak çok güzel bir duygu. Önceleri artık basketbol oynayabilir miyim diye düşündüm ama tekrar başladığımız için mutluyum. Amacımız bu sezon play-off oynayarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeni transferlerden İranlı oyuncu Ali Ekber ise Türkiye'de farklı takımlarda oynadığı için Şanlıurfa ekibini yakından tanıdığını ve beğendiğini söyledi.

        Gazişehir Gaziantep ekibinden kiralık olarak takıma katılan İsmail Mollahasanuşağı da "Takımdaki oyuncuları zaten tanıyorum, gelince onlardaki samimiyeti gördüm. Kazancımız, sevincimiz bu spora dayalı. Bizim gibi oyuncuların spordan uzak kalması çok kötü. Çünkü düzenli çalışamadığımız için sağlığımızı da etkiledi. Amacımız play-off oynamak, takımda da bu hedefi görüyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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