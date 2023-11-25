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        Haberler Dünya İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!

        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!

        İtalya'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin eski sevgilisi tarafından öldürülmesi ülke çapında infial yarattı. Günlerdir protestolar düzenlenirken, bugün ülkenin dört bir yanında protestoların düzenlenmesi bekleniyor. İtalya Başbakanı Meloni de cinayete ilişkin, "Özgür olduğu için 'suçlu' olan kadınlarının öldürülmesi sapkınlıktır. Bu barbarlığı durdurmak zorundayız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:47
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        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
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        İtalya'da eski sevgilisi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Giulia Cecchettin cinayeti son günlerde ülkede büyük infial yarattı. Protesto için sokaklara çıkan kişiler, her 3 günde 1 kadının öldürüldüğü ülkede kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

        Tüm ülke bir hafta boyunca Cecchettin'den gelecek haberi bekliyordu ve bir haftalık arayışın sonunda cansız bedeni bulundu.

        Guardian'ın haberine göre Mühendislik öğrencisi 22 yaşındaki Giulia Cecchettin'in birçok kez bıçaklanmış cansız bedeni, mezuniyet töreninden günler önce Venedik'in kuzeyindeki bir gölün yakınındaki bir hendekte bulundu.

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        21 yaşındaki eski sevgilisi Filippo Turetta ise kaçtığı Almanya'da yakalandı. Almanya'daki mahkeme, Turetta'nın İtalya'ya iadesini onayladı.

        "ESKİ SEVGİLİSİ İLİŞKİYİ SONLADIRMAK İSTEDİ"

        22 yaşında öldürülen Cecchettin'in arkadaşları ve ailesi, kendisinin ilişkiyi sonlandırmak istediğini ancak Turetta'nın bunu kabul etmediğini söyledi.

        Bugün (aynı zamanda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü) protestocuların, son günlerde düzenledikleri protestolara ek olarak İtalya'nın dört bir yanında toplanması bekleniyor.

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        Bologna Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Cristina Gamberi, bu yıl İtalya'da şu ana kadar çoğunluğu partnerleri ya da eski sevgilileri tarafından 106 kadının öldürüldüğüne dikkat çekti.

        "BU BARBARLIĞI DURDURMAK ZORUNDAYIZ"

        İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Georgi Meloni cinayete ilişkin, "Özgür olduğu için 'suçlu' olan kadınlarının öldürülmesi sapkınlıktır. Bu barbarlığı durdurmak zorundayız" dedi.

        İtalya Eğitim bakanı Giuseppe Valditara da okullarda cinsiyete dayalı şiddete karşı kampanya başlatılacağının sözünü verdi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
        #kadın cinayeti
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