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        Şanlıurfa'da ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi

        Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde ruhsatsız 11 tabanca, 15 şarjör ve 200 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:25
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        Şanlıurfa'da ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde ruhsatsız 11 tabanca, 15 şarjör ve 200 mermi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 15 şarjör, 200 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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