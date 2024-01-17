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        Şanlıurfa'da hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 18 ayrı dosyadan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:59
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        Şanlıurfa'da hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 18 ayrı dosyadan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, hakkında "kasten zarar veren borçlu" suçu ve 18 ayrı dosyadan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 2 milyon 272 bin 801 lira para cezası bulunan Y.K. polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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