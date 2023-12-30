Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        Kentte yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından bir AVM'nin önünde, 2024 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Konuya ilişkin bölge müdürlüğünün sosyal medya sayfasında ise şu ifadelere yer verildi:

        "Yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bir AVM'de 2024 adet fidan dağıtımı yapılmıştır. Etkinliğe büyük bir ilgi ve alakanın olduğu gözlemlendi. Vatandaşlarımız ağaca olan sevgisini fidanları sahiplenerek gösterdi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ev sahibi, 'ücret' nedeniyle tartıştığı nakliyeciyi tabancayla öldürdü
        Ev sahibi, 'ücret' nedeniyle tartıştığı nakliyeciyi tabancayla öldürdü
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutukla...
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutukla...
        Şanlıurfa'da "Güvenli Okul" projesi kapsamında denetimler devam ediyor
        Şanlıurfa'da "Güvenli Okul" projesi kapsamında denetimler devam ediyor
        Şanlıurfa'da Acil Çağrı Merkezine 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi
        Şanlıurfa'da Acil Çağrı Merkezine 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi