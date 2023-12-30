Şanlıurfa'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Kentte yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından bir AVM'nin önünde, 2024 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin bölge müdürlüğünün sosyal medya sayfasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bir AVM'de 2024 adet fidan dağıtımı yapılmıştır. Etkinliğe büyük bir ilgi ve alakanın olduğu gözlemlendi. Vatandaşlarımız ağaca olan sevgisini fidanları sahiplenerek gösterdi."
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