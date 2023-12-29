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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:34 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:34
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adresteki aramada, 9 cep telefonu, 4 SIM kart, 80 uyuşturucu hap ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Zanlıların 14 ilde 21 kişiyi söz konusu yöntemle dolandırdıkları belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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