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Şarkıcı Alişan kaza yaptı

İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı cip, Manisa Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi

Alişan
AA

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Alişan da eşi ve oğlu ile aynı hastaneye giderek tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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