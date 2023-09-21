Savan iklimi nedir, nerelerde görülür? Savan iklim tipi özellikleri Bir coğrafyada gerçekleşen tüm meteorolojik olayların uzun süreler gözlemlenmesi ve bu gözlem neticesinde bir ortalaması alınması ile elde edilen sonuca iklim adı verilmektedir. O bölgenin ikliminin belirlenmesinde sıcaklık, nem miktarları, basınçlar ve rüzgarlar olmak üzere birçok dinamik incelenmekte ve tüm bu değişkenlerin ortalamaları alınmaktadır. Bunların yanı sıra iklimin belirlenmesinde bölgenin denize ya da okyanusa olan uzaklığı, sahip olduğu yükseklik ya da enlem derecesi gibi faktörlerde belirleyicidir. Tüm bu gözlemler neticesinde ise iklimler; sıcak, soğuk ve ılıman olmak üzere 3 ana iklim türüne ayrılırlar. Peki, sıcak iklimlerden bir tanesi olan savan iklimi nedir ve nerelerde görülür? Savan iklimi özellikleri nelerdir

En genel ifadeyle kuru çöller ile yağmur ormanları arasında bir geçiş bölgesini ifade eden savan ikliminin bir diğer ismi ise subtropikal iklimdir. Yağış miktarına göre mevsimlerin belirlendiği savan ikilimi toprak tipi ve yağış rejimi nasıldır? Savan iklimi tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

Savan İklimi Nedir?

Sıcak kuşak iklimlerinden bir tanesi olan savan ya da subtropikal iklimde, yazlar sıcak ve yağışlı; kışlar ise soğuk ve kurak geçmektedir. Mevsimlerin belirlenmesinde yağış miktarının dikkate alındığı bu iklim türünde yağışların bol olduğu dönemlere yaz, yağışsız ve kurak geçen mevsimlere ise kış adı verilmektedir. Yıllık sıcaklık ortalamalarının 20 santigrat derece seviyesinde olduğu bu iklim türünde yıllık sıcaklık farklılıkları ise 4 ile 5 santigrat derece olarak ölçülmektedir. Bitki örtüsü, yağışlara bağlı olarak oldukça uzun boylara erişen savan adı verilen ot topluluklarından meydana gelen bu iklimde, otlar arasında ağaçlara rastlamak da oldukça mümkündür.

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Savan İklimi Özellikleri

Bir önceki ara başlığımızda kısaca tanımını yaptığımız savan ikliminin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Yazları oldukça sıcak ve yağışlı; kışları ise soğuk ve kurak geçen bu iklim tipi, her iki yarımkürenin 10 ile 20 derece enlemleri arasında görülmektedir.

Savan ikliminde yağışların bol olduğu mevsime yaz, kurak mevsimlere ise kış adı verilmektedir.

Yıllık sıcaklık ortalamaların 20 santigrat derece düzeyinde olduğu savan ikliminde yıllık sıcaklık farkları ise 4 ile 5 derece seviyesinde seyretmektedir.

Savan ikliminde yıllık ortalama yağış miktarları 1500 mm civarındadır ve bu yağışlara bağlı olarak, bu iklimde uzun boylu otlardan oluşan bir bitki örtüsü hakimdir. Savan adı verilen ve yazları yeşeren bu otlar, kurak geçen kış mevsiminde ise sararmaktadır.

Yağışlar genellikle yükselim şeklinde gerçekleşen konveksiyonel yağışlardır.

Savan ikliminin görüldüğü alanlar birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapmaktadır.

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Savan İklimi Nerelerde Görülür?

Subtropikal iklim olarak da adlandırılan savan iklimi; her iki yarım kürede Ekvator çizgisinin hemen kuzeyinde ve güneyinde bulunan 10 ile 20 derece enlemleri arasında görülmektedir. Bu enlem dereceleri arasında yer alan Orta Afrika ile Güney Amerika’da rastlanan bu iklimin en tipik örneklerini Sudan, Nijerya, Angola, Brezilya ve Bolivya gibi ülkelerde görmek mümkündür. Ayrıca Avusturalya kıtasının kuzey bölümleri de bu iklimin etkisi altında yer almaktadır.

Savan İklimi Yağış Rejimi

Savan ikliminde her ne kadar yaz ayları yağışlı geçse de bu iklim türünde yağış rejimi oldukça düzensizdir. Gerek yağışların yalnızca yaz aylarında yağması gerekse de ekvatoral bölgeye yakın yerler bol yağış alırken, çöl iklimine yakın yerlerin az yağış alması bu iklimde yağış rejiminin düzensiz olmasına sebep olmaktadır.

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Savan İklimi Toprak Tipi

Nem yüksekliği ve yağış fazlalığı sebebiyle kimyasal çözünmenin görüldüğü savan ikliminde hakim olan toprak yapısı kahverengi orman topraklarıdır.

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