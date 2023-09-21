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        Haberler Gündem Eğitim Sert Karasal İklim Nedir, Nerelerde Görülür? Sert Karasal İklim Tipi Özellikleri

        Sert karasal iklim nedir, nerelerde görülür? Sert karasal iklim tipi özellikleri

        Meteorolojik olayların uzun süre izlenmesi sonucu alınan ortalamalara iklim adı verilmektedir. Belirli bir coğrafyada gözlemlenen sıcaklık değerleri, basınç, rüzgarlar ile yağışların miktarı ve türü gibi faktörler o coğrafyanın iklimin ne olduğu hakkında bilgi vermektedir. Tüm bunlara ek olarak yine o coğrafyanın denize ya da okyanusa olan uzaklığı, deniz seviyesinden yüksekliği ve ekvatora olan uzaklığı gibi değişkenler de iklimlerin farklılık göstermesinde belirleyicidir. Dünyanın neresinde olursa olsun bu değişkenlere bağlı olarak 3 farklı iklim türü görülmektedir. Peki, ılıman iklimler arasında yer alan sert karasal iklim nedir ve nerelerde görülür? Sert karasal iklim özellikleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:40
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        Sert karasal iklim nedir, nerelerde görülür?
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        Denizlerden uzak yerlerde ve kıtaların orta kesimlerinde görülen sert karasal iklim, Kuzey Yarımkürede etkili olmaktadır. Kış mevsiminin de erken başlamasıyla bilinen sert karasal iklim yağış rejimi ve toprak tipi nedir? Sert karasal iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Sert Karasal İklim Nedir?

        Orta kuşak adı verilen coğrafyanın kutuplara yakın olan kesimlerinde ve denizden yüksekliği oldukça fazla olan coğrafyalarda görülen sert karasal iklimde, yazlar oldukça sıcak ve kurak; kışlar ise soğuk ve yoğun kar yağışlı geçmektedir. Kış mevsiminin de erken başladığı ve yapan karın yaklaşık olarak 3 ay yerde kaldığı sert karasal iklimde, yıllık sıcaklık farkları ise oldukça fazladır.

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        Çoğunlukla kıtaların orta kısımlarında, denizden uzak olan bölgelerde ve yüksek sahalarda görülen bu iklim tipinde yaz mevsimleri sıcak geçse de nemin azlığından dolayı sıcaklık pek fazla hissedilmemektedir. En yağışlı geçen mevsimin yaz olduğu sert karasal iklimde yıllık yağış miktarları ise 500 mm seviyesinde seyretmektedir.

        Sert Karasal İklim Özellikleri

        Ilıman Kuşak İklimleri ailesine bağlı bir iklim tipi olan sert karasal iklimin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

        • Sert karasal iklim, Kuzey Yarımkürede kıtaların denize uzak olan bölgelerinde ve yüksekliği fazla olan alanlarda görülmektedir.
        • Bu iklim türünde yazları sıcak ve kurak; kışlar ise oldukça soğuk ve karlı geçmektedir. Kış mevsiminde kar yağışlarının yerde kalma süreleri 90 günü bulabilmektedir.
        • Sert karasal iklimde her ne kadar yazlar sıcak olsa da havadaki nem miktarının az olması sebebiyle bu sıcaklıklar hissedilmemektedir.
        • Yıllık yağış ortalamasının 500 mm seviyesinde olduğu bu iklimde, en fazla yağış yaz aylarında görülmektedir.
        • Sert karasal iklimin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Ancak yağışların fazla olduğu yerlerde Tayga adı verilen iğne yapraklı ormanlara rastlanmaktadır.
        • Yıllık sıcaklık ortalamalarının 4 derece olduğu sert karasal iklimde, ortalama yıllık sıcaklık farkları ise 50 santigrat derecelere kadar ulaşabilmektedir.
        • Sert karasal iklim genel olarak Kuzey Yarımkürenin 30 ile 65 derece enlemleri arasında görülmektedir.
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        Sert Karasal İklim Nerelerde Görülür?

        Kuzey Yarımkürede yer alan kıtaların iç kesimlerinde ve yüksek alanlarda görülen bu iklim türü çoğunlukla 30 ile 65 derece enlemleri arasında görülmektedir. Özellikle yüksekliği fazla olan Doğu Avrupa ile yüksek enlemlerde yer alan Sibirya ile Kanada’da bu iklim türüne sıklıkla rastlanmaktadır. Türkiye’de ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Erzurum – Kars platosunda da bu iklim görülmektedir.

        Sert Karasal İklim Yağış Rejimi

        Yıllık ortalama yağış miktarının 500 mm olduğu sert karasal iklimde, yağışlar ağırlıklı olarak yaz aylarında gerçekleştiği için düzensiz bir yağış rejimi hakimdir. Bu iklim türünde görülen yağışları türü konveksiyonel (yükselim) yağışlarıdır.

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        Sert Karasal İklim Toprak Tipi

        Sert karasal iklimin hüküm sürdüğü coğrafyalarda ağırlıklı olarak podzol adı verilen topraklar görülmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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