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Sayısal Loto en çok çıkan rakamlar 2019? Sayısal Loto'da en çok çıkan sayılar!

Türkiye'de yaygın olan bir şans oyunu olan Sayısal Loto'da tüm zamanlarda en çok çıkan rakamları vatandaşlar merak ediyorlar. Sizler için son haftalarda en çok çıkan rakamları araştırdık. Sayısal Loto'da en çok çıkan sayılar 2019

Sayısal Loto'da en çok çıkan rakamlar

Şans oyunu denince akla ilk gelen oyunlardan olan Sayısal Loto sevilerek oynanıyor. Şans oyunları oynayan vatandaşlar Sayısal Loto'da en çok çıkan rakamları merak ediyor. Peki Sayısal Loto'da en çok çıkan rakamlar hangileri? Sayısal loto nedir? 

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır .

37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SAYISAL OYUNLAR İKRAMİYE PLANLARI VE ORANLARI

 

 

 

OYUN ADI

 

İKRAMİYE GRUPLARI

İKRAMİYE DAĞILIM ORANLARI (%)

 

 

SAYISAL LOTO

6

38

5

16

4

12

3

34

TOPLAM

 

100

 

OYUN ADI

 

İKRAMİYE GRUPLARI

İKRAMİYE DAĞILIM ORANLARI (%)

 

 

 

 

 

ŞANS TOPU

5+1

30

5

3

4+1

3

4

4

3+1

5

3

14

2+1

14

1+1

27

TOPLAM

 

100

 

 

OYUN ADI

 

İKRAMİYE GRUPLARI

İKRAMİYE DAĞILIM ORANLARI (%)

 

 

 

 

ON NUMARA

10

15

9

10

8

10

7

19

6

20

0

26

TOPLAM

 

100

 

 

OYUN ADI

 

İKRAMİYE GRUPLARI

İKRAMİYE DAĞILIM ORANLARI (%)

 

 

SÜPER LOTO

6

45

5

14

4

15

3

26

TOPLAM

 

100

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