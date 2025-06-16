Şebinkarahisar'da çayırlar mor çiçeklerle süslendi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde açan mor çiçekler görülmeye değer manzaralar oluşturdu...
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mor çiçekler çayırları renklendirdi.
İlçeden Sivas'a ulaşım sağlanan kara yolu güzergahındaki çayırlarda açan mor çiçekler, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Kılıçkaya Barajı'nın oluşturduğu manzaraya ayrı bir güzellik katan çiçekler, güzergahta seyahat edenlerin dikkatini çekti.
Bazı doğa tutkunları, yılın bu zamanlarında oluşan görselliği fotoğraflamak için bölgeye ilgi gösterdi.