Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı? Şebnem Ferah 2026 İstanbul Küçükçiftlik Park konseri ne zaman, biletler nerede satılıyor?

        Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı? Şebnem Ferah 2026 İstanbul konseri ne zaman?

        Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını heyecanlandıran sanatçı, Haziran ayında İstanbul'da konser vereceğini duyurdu. "Şebnem Ferah konser mi verecek, ne zaman ve nerede?" soruları kısa sürede gündemin en çok aranan başlıkları arasına girerken, ünlü sanatçının dönüşü müzikseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Peki, Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı? Şebnem Ferah 2026 İstanbul konseri ne zaman? İşte Şebnem Ferah 2026 İstanbul Küçükçiftlik Park konseri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yıllardır konser vermeyen Şebnem Ferah, sahnelere dönüş müjdesini verdi. Haziran ayında İstanbul’da gerçekleşecek konser için geri sayım başlarken, "Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede yapılacak?" soruları yoğun ilgi görüyor. Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının bu özel konseri, yılın en çok konuşulacak müzik etkinliklerinden biri olmaya aday. İşte güncel bilgiler...

        2

        ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE?

        Sahnelerden uzak olan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde "03.06.2026 İstanbul" ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

        3

        Paylaşımın altına yazdığı notta duygularını Ferah, şunları yazdı:

        "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere."

        4

        ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        Şebnem Ferah'ın Küçükçiftlik Park'ta olacak konserinin biletleri 6 Mayıs saat 12.00'de satışa çıkacak.

        5

        SON KONSERİ 2020'DE VERMİŞTİ

        Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de vapura binen Azerbaycanlı kadın kayboldu; çantası bulundu denizde aranıyor

        İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44) sefer sırasında kayboldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri