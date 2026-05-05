Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarını heyecanlandıran sanatçı, Haziran ayında İstanbul'da konser vereceğini duyurdu. "Şebnem Ferah konser mi verecek, ne zaman ve nerede?" soruları kısa sürede gündemin en çok aranan başlıkları arasına girerken, ünlü sanatçının dönüşü müzikseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Peki, Şebnem Ferah konser bileti satışa çıktı mı? Şebnem Ferah 2026 İstanbul konseri ne zaman? İşte Şebnem Ferah 2026 İstanbul Küçükçiftlik Park konseri hakkında bilgiler...
ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Sahnelerden uzak olan Ferah, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı görselde "03.06.2026 İstanbul" ifadesi yer alırken, bu tarih hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.
Paylaşımın altına yazdığı notta duygularını Ferah, şunları yazdı:
"Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere."
ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Şebnem Ferah'ın Küçükçiftlik Park'ta olacak konserinin biletleri 6 Mayıs saat 12.00'de satışa çıkacak.
SON KONSERİ 2020'DE VERMİŞTİ
Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.