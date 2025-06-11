SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran SED ödeme tarihi
Çocukların temel gereksinimlerini karşılayabilmek adına SED ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında 20'sinde ödeme gerçekleşmişti. Şimdi gözler Haziran SED ödeme tarihinde. Peki Haziran 2025 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
SED ödemelerinin ödeneceği tarih araştırılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, SED ne zaman hesaplara geçer?
HAZİRAN AYI SED YARDIMI YATTI MI?
SED yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu bağlamda Haziran ayı SED ödemelerinin de 15'inden sonra yatması bekleniyor.
MAYIS AYINDA 1 MİLYAR 227 MİLYON TL SED ÖDEMESİ YAPILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.