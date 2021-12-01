"ZORUNA GİDEBİLİR!"

Seda Önder, daha sonra "Gerçekleri yazınca zoruna gitti tabii sen de haklısın." ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcısına karşı şu sözleri söyledi:

Şimdi ben giyinip, süslenip fotoğrafı fotoğraf koyulacak yere koyuyorum. Ne yapayım senin için hazırlık kısmı falan da mı paylaşayım? Ayrıca evet işim o... Senin 1 yılda yapmaya çalıştığın ciroyu ben bir paylaşımla falan yapıyorum! Zoruna gidebilir!