Şehir hayatından sıkılıp köye yerleştiler!

"ETRAFTA SADECE SU SESİ VAR. İNANILMAZ RAHATLIK"

Aykan Hurma ise Kovid-19 salgını döneminde şehirden çok sıkıldıklarına işaret etti.

Doğayı çok sevdiklerine dikkati çeken Hurma, "İkimiz de birbirimizden gizli şekilde nerede yaşayabiliriz, ne yapabiliriz diye bakıyormuşuz. Fulden'e dedim ki 'Köyde bizim bir ev var'. 'Nerede?' dedi. Gösteremedim, haritada çıkmıyor çünkü burası. 'Deneyelim' dedi. Şu dağın görüntüsü, etraftaki sessizlik... Etrafta sadece su sesi var. İnanılmaz rahatlık" diye konuştu.