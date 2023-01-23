"BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYORLAR"



Bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söylemişti. Kaynak, Selena Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtmişti.



Aynı kişi, "Sadece üyelerin girebildiği özel mekânlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" demişti.