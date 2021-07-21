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Haberler Televizyon Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? 21 Temmuz FOX TV yayın akışı! Sen Çal Kapımı bu akşam yok mu, final mi ?
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Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? 21 Temmuz FOX TV yayın akışı! Sen Çal Kapımı bu akşam yok mu, final mi?

Fox TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. 21 Temmuz Fox TV yayın akışında görünmeyen dizi ile ilgili son durumu derledik...

Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? 21 Temmuz FOX TV yayın akışı! Sen Çal Kapımı bu akşam yok mu, final mi ?

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin bu akşam yayın akışında olmaması soruları da beraberinde getirdik. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı, bu akşam Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Sevilen dizi 28 Temmuz Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
23.00 Oluversin Gari
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

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