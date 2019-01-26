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Hanım dahya yeni Türkiye'ye geldi. Kaza geçirdi, 4 ay yattı, 30 metre uçtu. Neredeyse ölüyordu. 30 tane kırık vardı vücudunda, yüzü gözü tanınmaz haldeydi. Yeni toplarladı kızcağız, gelirgelmez bunlara boşanacaklar, bu kız Serdar'ı sevmiyor, bunlar ne biçim aile, çocuk niye yapmıyorlar... Dur bir kız iyileşsin de çocuk yapacak gale gelsin önce! Ayrıca ne zaman bebek yapacağımdan kime ne derken kardeşim yoğun bakımda, ben hastalandım gene... Konserlerim başladı, bırakın da onlarla ilgileneyim.