Serenay Aktaş'ın, başrollerinden birinde oynadığı Dünya Hali'nin galasında tercih ettiği kırmızı elbise, model Bella Hadid'in 2016'daki Cannes Film Festivali'nde giydiği elbiseye benziyordu.
Sırtı Hadid'inkinden biraz daha kapalı, askıları biraz daha kalın olan elbise, özellikle derin yırtmacıyla Hadid'in kırmızı elbisesini hatırlattı.
Bella Hadid'in iki yıl önceki Cannes Film Festivali'nde konuk olduğu The Unknown Girl filminin galasında giydiği bu elbise büyük olay olmuştu. Alexandra Vauthier tasarımı kırmızı elbise, tamamen açık sırtı, yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle ilgi odağı olmuştu. Öyle ki günlerce konuşulan bu elbise Cannes Film Festivali'nin kırmızı halı tarihine geçti.
Galanın yapıldığı o gün Hadid, kırmızı halıya adımını atar atmaz kimse gözlerini ondan alamadı. Fotoğrafçılar defalarca deklanşöre bastı. Taşıyan kişi son derece profesyonel bir model olsa da elbise yine de yürekleri ağza getirdi. Çünkü güzel aynı zamanda da çok riskli bir elbiseydi.
Ama Sulcer'ın anlattığına göre elbise her ne kadar riskli görünse de aslında son derece korunaklıydı. Stilist Elizabeth Sulcer, herhangi bir soruna yol açmaması için elbisenin içinde aynı renkte ipek bir iç çamaşırı dikilmiş olduğunu söyledi. Yani bir başka deyişle dış görünüşü elbise olsa da aslında Hadid'in giydiği tulum tarzı bir giysiydi.
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