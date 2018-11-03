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Ama Sulcer'ın anlattığına göre elbise her ne kadar riskli görünse de aslında son derece korunaklıydı. Stilist Elizabeth Sulcer, herhangi bir soruna yol açmaması için elbisenin içinde aynı renkte ipek bir iç çamaşırı dikilmiş olduğunu söyledi. Yani bir başka deyişle dış görünüşü elbise olsa da aslında Hadid'in giydiği tulum tarzı bir giysiydi.