Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Türkiye’de ikincisi Mehmet Yıldırım tarafından organize edilen Fashion & Music show renkli görüntülere sahne oldu. Başarılı modacıların tasarımlarını Ece Gürsel, Elif Ece Uzun, Tuğba Melis Türk, Seda Kırımlıoğlu gibi ünlü modeller tanıttı. Defile sonrasında arabesk müziğin son dönemde kendi isminde ve kendi tarzını ortaya koyan ismi Serkan Kaya sahne aldı.

Kaya, sahne öncesi kameralar karşısına geçti. Şarkıcı, müzik ve modanın bir arada olduğu bir gecede olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.

"BEN ONU RAKİP OLARAK GÖRMEDİM"

Ardında gazetecilerin, "Yıllarca ben yönetmendim diyen Mahsun Kırmızıgül, şimdi arabesk albümüyle dönüyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna Kaya, "Mahsun Kırmızıgül benim ağabeyimdir. Ben onu rakip olarak görmedim. Biz rakip değiliz ancak albümler rakip olabilir. Albümler yarışacak, kimin şarkısı iyiyse zaten o iyidir" dedi.

"MEKANIN SAHİBİ' DİYE BİR ŞEY YOK"

"Mekanın sahibinin geri dönmesi olayında Mahsun Kırmızıgül'ün dönüşüne siz katılıyor musunuz?" sorusuna ise Kaya, "Arkadaşlar ben zaten bu 'Mekanın Sahibi' meselesine çok takılıyorum. 'Mekanın Sahibi' diye bir cümle yok, sahnenin sahibi vardır. Sahneye çıkan şarkılarını söyler, sahnenin sahibi olur. 'Mekanın Sahibiyim' diyenler sahnenin sahibi olmamış demektir" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcıya muhabirler, "Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz zamanında yaptıkları işlerle büyük hayran kitlesi kazandı. Şimdi sene 2019. Sizce döndüklerinde aynı ortamı bulabilecekler mi?" sorusunu sordu.

"ARABESKİN HAKKINI VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kaya ise muhabirlerin bu sorusuna, "Tabii ki devir değişti. Serkan Kaya da değişti. Mekanın da, sahnelerin de sahibi şu anda benim. Arabeskin hakkını verdiğimi düşünüyorum" cevabını verdi.