Serkan Kaya: Bu şarkı tüm sevenlerin sesi olsun - Magazin haberleri

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Şarkıcı Serkan Kaya, yeni şarkısı 'Yaradanım' ile sevenleriyle buluştu. Yayınlanan şarkının sözü Hakkı Yalçın, müziği ve aranjesi Ceyhun Çelikten, müzik yönetmenliği ise Veysel Samanlıoğlu imzası taşıyor.

Karşılıksız aşkın anlatıldığı 'Yaradanım' için İstanbul'un efsanevi aşk hikayesine sahip tarihi mekanı Kız Kulesi seçildi. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen klipte Serkan Kaya, orkestrası ile kamera karşısına geçti.

Serkan Kaya, "Bir aşığın yakarışını anlattığımız şarkı tüm sevenlerin sesi olsun. 'Yaradanım' kimseyi sevdiğini unutmak zorunda bırakmasın" diye konuştu.