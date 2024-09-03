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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, finale yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, finale yükseldi

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:02
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        Öztürk ile Boyacı, finalde!
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        Milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yüzme branşında finale yükseldi.

        Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfının elemeleri yapıldı.

        Toplam 16 sporcunun katıldığı elemelerde genel sıralamada Sümeyye 43.84'lük zamanıyla 5'inci, Sevilay ise 45.34'lük zamanıyla 8'inci olarak final bileti aldı.

        Milli sporcuların final yarışı bu akşam TSİ 19.33'te yapılacak.

        Tokyo 2020'de bu stilde Sevilay Öztürk bronz madalya alırken, Sümeyye Boyacı 4. olmuştu.

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