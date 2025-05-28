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        Haberler Objektife Takılanlar Şevval Şahin: Sponsorlarla oturmanın neresi kötü anlamadım? - Magazin haberleri

        Şevval Şahin: Neresi kötü anlamadım?

        Hindistan'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması'nda İngiltere'yi temsil eden Milla Magee, sponsorlarla aynı masada oturmaya ve dans etmeye zorlandıkları gerekçesiyle yarışmadan çekilmişti. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, konuyla ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:17
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        "Neresi kötü anlamadım?"
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        Miss World'ün finali, 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek. Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen'in temsil ettiği yarışma öncesinde İngiltere'yi temsil eden 24 yaşındaki Milla Magee, şok iddialarda bulunarak, yarışmadan çekilmişti.

        Milla Magee; "Fark yaratmak için oraya gittim ama gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldık. Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f....e gibi hissediyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

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        Milla Magee, zengin erkek sponsorların önünde teşhir edildikten sonra yarışmadan çekilmeye karar verdiğini belirterek, yarışmacılardan 7/24 makyaj yapmaları ve kahvaltı dâhil tüm gün balo elbisesi giymelerinin istendiğini de dile getirmişti.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı’nda görüntülenen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e, Milla Magee'nin bu açıklamaları soruldu. 2019'da Miss World’e katılan Şevval Şahin; "Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Benim yılımda sponsorlarla oturulmamıştı. Belki yeni bir sistem kurmuşlardır ama sponsorlarla oturmanın neresi kötü onu anlamadım. Miss World full bir paket. Sadece fiziğe bakılmıyor" dedi.

        Şevval Şahin'in yanında, yakın arkadaşı 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu da vardı.

        Şahin ayrıca; "Bizi temsil eden İdil Bilgen’i de başarılı buluyorum" ifadesini kullandı.

        İdil Bilgen

        İngiltere'ye dönen Milla Magee'in yerine Miss World'de İngiltere'yi Miss England ikincisi 25 yaşındaki Charlotte Grant temsil edecek.

        Charlotte Grant

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        #Şevval Şahin
        #Milla Magee
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