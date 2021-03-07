"İÇ TASARIMI BANA AİT"



“Bu benim bebeğim” dediği karavanından gün içinde hiç çıkmayan, zamanının çoğunu artık burada geçiren ünlü sanatçı, “Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Bana bu 2021’in ilk hediyesi oldu” şeklinde konuşmuştu.