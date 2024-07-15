Shannen Doherty'e veda mesajları

Rol arkadaşı Jennie Garth ise, taziye mesajında; "Uzun zamandır arkadaşım olan ve sık sık tanıdığım en güçlü insanlardan biri olarak tanımladığım Shannen'in kaybından duyduğum büyük üzüntüyü hâlâ atlatmaya çalışıyorum. Aramızdaki bağ gerçek ve dürüsttü. Sık sık birbirimizle yarıştırıldık ancak bunların hiçbiri karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu gerçek ilişkimizin gerçeğini yansıtmıyordu" ifadelerini kullandı.