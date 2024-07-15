Shannen Doherty'e veda mesajları
Türkiye'de 1990'lı yıllarda meşhur olan 'Beverly Hills 90210' dizisinin yıldızları, kanserden hayatını kaybeden rol arkadaşları Shannen Doherty için veda mesajları paylaştı
Hollywood'da ilk olarak çocuk oyuncu olarak başlayan Shannen Doherty, 'Beverly Hills 90210' adlı diziyle tanınmış ve 2015'te kanser olduğunu duyurmuştu. Uzun yıllar kanserle mücadele eden Doherty, hayatını kaybetti.
Shannen Doherty'in, dizideki ikiz kardeşini canlandıran Jason Priestly, Doherty'nin ardından; "Arkadaşım Shannen'ın vefatını duyduğumda şok oldum ve üzüldüm. Doğanın bir gücüydü ve onu özleyeceğim. Bu karanlık zamanda ailesine sevgi ve ışık gönderiyorum" dedi.
Rol arkadaşı Jennie Garth ise, taziye mesajında; "Uzun zamandır arkadaşım olan ve sık sık tanıdığım en güçlü insanlardan biri olarak tanımladığım Shannen'in kaybından duyduğum büyük üzüntüyü hâlâ atlatmaya çalışıyorum. Aramızdaki bağ gerçek ve dürüsttü. Sık sık birbirimizle yarıştırıldık ancak bunların hiçbiri karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu gerçek ilişkimizin gerçeğini yansıtmıyordu" ifadelerini kullandı.
LUKE PERRY'E ATIFTA BULUNDU
Bir diğer rol arkadaşı Brian Austin Green; "Shan, kız kardeşim. Sen, beni her şeye rağmen sevdin. Aşk anlayışımın büyük bir parçasıydın" mesajını paylaştı.
Dizide 'Andrea' rolünü oynayan Gabrielle Carteris ise dizide 'Dylan' karakteriyle Doherty'nin sevgilisini canlandıran ve 2019'da ölen Luke Perry'e gönderme yaparakduygularını; "Çok genç, çok üzücü. Huzur içinde yat Shannen. Luke'un seni sevmek için kollarını açarak orada olduğunu biliyorum" şeklinde dile getirdi.