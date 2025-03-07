Show TV ile Kızılcık Şerbeti 91. Bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti tamamı full izle

KIZILCIK ŞERBETİ 91.BÖLÜM ÖZETİ

Nursema ve İlhami’nin nişan töreni Nursema’nın ağzından çıkan kendine bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.

Nursema ve İlhami’nin nişan töreni Nursema’nın ağzından çıkan kendine bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.Ünal evde yaşadıkları rezalet nedeniyle büyük bir üzüntü vardır. Aynı şekilde Asude de olayların gidişatından hiç memnun olmamıştır.