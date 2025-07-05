Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Veliaht ilk bölüm ne zaman?
Show TV'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı Veliaht dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu oldu. Eylül ayında ekranlara gelmesi planlanan dizi; aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam gibi temaları işleyerek dikkat çekmeyi hedefliyor. İşte, Veliaht dizisinin hikayesi ve merakla beklenen oyuncu kadrosuna dair tüm detaylar...
Show TV, yeni sezonda izleyici karşısına çıkarmaya hazırlandığı Veliaht dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Esenler Otogarı’nın sert ve karmaşık atmosferinde geçen dizi, aile içi iktidar mücadelesini ve derin bir aşk hikayesini merkezine alıyor. Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor. Peki, Veliaht dizisinin hikayesi neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, merak edilen tüm detaylar...
VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.
VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Veliaht, Eylül ayında ilk bölümü ile Show TV ekranlarında olacak ancak dizinin tam yayın tarihi henüz bilinmiyor.
VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer
Yapım şirketi: Faro
Yapımcı: Yamaç Okur