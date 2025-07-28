Sibel Taşçıoğlu'nun doğum günü ricası

Sibel Taşçıoğlu, 49'uncu yaş gününde sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına dikkat çeken oyuncu, doğum gününü kutlayanlara teşekkür ederken, kutlama yerine bir istekte bulundu.

Sibel Taşçıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün doğum günüm. Beni hatırlayan herkese teşekkür ederim ama içim yangın yeri. Bursa başta olmak üzere ülkemin pek çok yerinde ormanlar, hayvanlar, köyler yanıyor. Hayatlar gidiyor. Şehitlerimiz var. Bu yangınlar kader değil, ihmalin yakıcı sonucu. Ve suskunluk, bu suçun ortağıdır. Kutlama yerine bir ricam var: Bir ağacı, bir canı, bir köyü unutmayın. Çünkü doğumlar, yaşam korunarak kutlanır."

Fotoğraflar: Instagram