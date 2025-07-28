Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sibel Taşçıoğlu'nun doğum günü ricası - Magazin haberleri

        Sibel Taşçıoğlu'nun doğum günü ricası

        Sibel Taşçıoğlu, doğum gününde kutlama mesajları yerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ülkemizdeki orman yangınlarına dikkat çeken Taşçıoğlu; "Bir ağacı, bir canı, bir köyü unutmayın… Çünkü doğumlar, yaşam korunarak kutlanır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğum günü ricası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sibel Taşçıoğlu, 49'uncu yaş gününde sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına dikkat çeken oyuncu, doğum gününü kutlayanlara teşekkür ederken, kutlama yerine bir istekte bulundu.

        Sibel Taşçıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün doğum günüm. Beni hatırlayan herkese teşekkür ederim ama içim yangın yeri. Bursa başta olmak üzere ülkemin pek çok yerinde ormanlar, hayvanlar, köyler yanıyor. Hayatlar gidiyor. Şehitlerimiz var. Bu yangınlar kader değil, ihmalin yakıcı sonucu. Ve suskunluk, bu suçun ortağıdır. Kutlama yerine bir ricam var: Bir ağacı, bir canı, bir köyü unutmayın. Çünkü doğumlar, yaşam korunarak kutlanır."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sibel Taşçıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"