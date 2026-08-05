Siber dünyanın en sinsi tuzağı! Antik çağlardan dijital ekranlara: Zararlı yazılımlara neden truva atı deniyor?

İnternet dünyasında herkesin en az bir kez duyduğu Truva Atı zararlı yazılımları, ismini aslında binlerce yıl öncesine dayanan efsanevi bir savaştan alıyor. Siber güvenliğin bu en sinsi silahı, tıpkı antik dönemdeki adaşı gibi masum görünümünün altında koca bir sistemi çökertecek bir yıkım gücü saklıyor.