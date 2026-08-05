Siber dünyanın en sinsi tuzağı! Antik çağlardan dijital ekranlara: Zararlı yazılımlara neden truva atı deniyor?
Bilgisayarınıza indirdiğiniz basit ve zararsız bir uygulamanın, tüm hayatınızı ele geçirecek sinsi bir plana hizmet edebileceğini biliyor musunuz? Antik çağların savaş meydanlarından modern dönemin bilgisayar ekranlarına uzanan Truva Atı virüslerinin çalışma mantığı haberimizin devamında...
İnternet dünyasında herkesin en az bir kez duyduğu Truva Atı zararlı yazılımları, ismini aslında binlerce yıl öncesine dayanan efsanevi bir savaştan alıyor. Siber güvenliğin bu en sinsi silahı, tıpkı antik dönemdeki adaşı gibi masum görünümünün altında koca bir sistemi çökertecek bir yıkım gücü saklıyor.
3 BİN YILLIK BİR TAKTİK BİLGİSAYARLARIMIZA NASIL GİRDİ
Truva Atı teriminin kökeni, milattan önce 1200'lü yıllarda yaşandığı düşünülen meşhur Truva Savaşı'na dayanıyor.
Yunan mitolojisinde anlatılan hikayeye göre, Sparta ordusu Truva şehrinin aşılmaz denilen devasa surlarını on yıl boyunca geçemez. Güç kullanarak şehri alamayacaklarını anlayan askerler, tarihin gördüğü en kurnaz taktiklerden birine imza atarak devasa bir tahta at inşa ederler.
MASUM GÖRÜNÜMLÜ BİR HEDİYENİN İÇİNDEKİ KABUS
Ordunun geri çekildiği izlenimini yaratan askerler, bu devasa tahta atı barışın bir sembolü, bir hediye olarak surların önünde bırakır. Truva halkı zafer sarhoşluğu içinde bu büyük ganimeti kendi elleriyle şehrin içine çeker.
Ancak atın içi en seçkin düşman askerleriyle doludur. Gece çöküp herkes uykuya daldığında atın içinden çıkan askerler, şehrin kapılarını dışarıda bekleyen asıl orduya açar ve aşılmaz denilen Truva bir gecede yok olur.
SİBER GÜVENLİK DÜNYASI BU İSMİ NEDEN TERCİH ETTİ
Bu destansı taktik, bilgisayar çağının başlamasıyla birlikte dijital bir kimliğe büründü. Bilişim dünyasında bu terimi ilk kez 1972 yılında araştırmacı Daniel Edwards, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) için hazırladığı bir bilgisayar güvenliği raporunda kullandı.
Edwards, sistemlere zorla girmek yerine kullanıcının rızasıyla içeri sızan programları tanımlamak için bu tarihi metaforu seçmişti. 1980'li yıllara gelindiğinde ise bu terim tüm dünyada kabul gören bir siber güvenlik standardına dönüştü.
SURLARI YIKMIYOR KAPIYI SİZE AÇTIRIYOR
Normal bilgisayar virüsleri kendi kendilerine çoğalıp sistemlere bulaşırken, Truva Atı (Trojan) yazılımlarının böyle bir yeteneği yoktur. Bu yazılımların çalışabilmesi için kurbanın onu kendi elleriyle bilgisayarına indirmesi gerekir.
Bilgisayarınıza kurduğunuz ücretsiz bir oyun, yasal gibi görünen bir fatura e-postası veya faydalı bir antivirüs programı aslında bir Truva Atı olabilir. Tıpkı antik çağdaki hediye tahta at gibi, faydalı ve zararsız görünerek sisteminize sızarlar.
HEDEF SİSTEM DEĞİL İNSAN PSİKOLOJİSİ
Arka planda sessizce çalışan bu yazılımlar, bilgisayarınızın kontrolünü uzaktan başka birine verir, şifrelerinizi çalar veya banka hesaplarınızı boşaltır.
Sadece 2007 yılında ortaya çıkan Zeus adlı Truva Atı, dünya çapında milyonlarca doların çalınmasına neden oldu. Tarihin tozlu sayfalarından dijital ekranlarımıza taşınan bu sinsi taktik, insan doğasının binlerce yıl geçse bile benzer illüzyonlara yenik düştüğünü net bir şekilde kanıtlıyor.