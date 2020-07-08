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Dünya genelinde 150’den fazla ülkede 70.000’in üzerinde firmaya yeni nesil kurumsal güvenlik çözümleri sunan Palo Alto Networks ve Türkiye’de yönetilen güvenlik hizmetleri (MDR) alanında faaliyet gösteren ADEO sibe güvenlik alanında işbirliği yaptı. Taraflar, yaptıkları güç birliği kapsamında sunacakları ADEO MxDR servisi ile şirketlerin siber güvenlik doktoru olacak.

Palo Alto Networks’ün CORTEX XDR ürünü ile Türkiye’de ADEO tarafından sunulan MDR hizmeti, MxDR katma değerli servisi olarak siber güvenlik alanında bir arada sunulacak.

Verilen bilgiye göre MxDR konusunda Türkiye’de Palo Alto Networks’ün tek iş ortağı olan ADEO tarafından Türkiye pazarında her ölçekte firmaya sunulacak katma değerli ‘akıllı’ servis; 7/24 etkin tehditleri önceden tespit edip, bunları ortadan kaldırmak için öneriler sunacak.

Tüm dünyada artan devlet destekli saldırıların, aktif olarak Türkiye’deki kritik sektörlerden olan; finans, telekom, enerji ve kamu sektörlerini de yoğun olarak hedef aldığına değinen ADEO Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Öztürkci “Saldırganlar şirket içi konuşmaları, müşteri bilgilerini ya da telekomünikasyon, enerji, ulaşım gibi kritik alt yapıları ele geçirerek siber dünyada avantaj elde ediyorlar” dedi.

Öztürkci, MxDR ile ile igili olarak şunları söyledi:

“Proaktif bir sistem olarak, saldırı gerçekleşmeden MxDR analistleri tarafından tehdit tespit ediliyor ve engellenebiliyor. Bununla birlikte olası bir saldırının izini sürme ve sistemlerden bu saldırılara ilişkin gerekli sayısal delilleri toplama ve analiz etme yeteneği de bu serviste mevcut. Ayrıca farklı motivasyonla hareket eden farklı siber saldırganların kullandıkları yöntemler ve araçlara ilişkin siber tehdit istihbarat bilgileri, MxDR hizmeti alan müşterilerimizle paylaşılması sayesinde müşterilerimiz kendi sektörlerinde meydana gelen siber saldırılar ile ilgili önden haberdar olabiliyor.”

ADEO Genel Müdürü Selçuk Ekin ise “Günümüz IT operasyonlarında süregelen çalışma modeli daha çok iş sürekliliğini sağlamak üzere tasarlanmış durumda. Şirketler, güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması beklenen teknolojik altyapılara gerekli yatırımları yapsa da, bunları işletecek ve analizini sağlayacak ekiplerden yoksun olmaları yeterli olgunluğa ulaşmalarına engel oluyor” dedi.

Ekin, şöyle konuştu: “Siber saldırganların da birer insan olduğunu düşünürsek bu saldırganlara karşı yapılacak savunmada onlar gibi düşünebilen, daha önce benzer saldırıları görmüş ve bu saldırılara müdahalede bulunmuş bir analist ekibinin önemi de ortaya çıkıyor. Bu nedenle MxDR ile biz bir nevi doktor gibi tehdit altındaki organı korumaya alıyoruz.”