Şiddet olayları sürüyor: Fransa'ya bağlı özerk bölge Yeni Kaledonya'da neler oluyor?

Pazartesi günü başlayan, beş kişinin ölümüne sebep olan ve yüzlerce kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan protestoların ardından Perşembe gecesinin diğer günlere kıyasla daha sakin geçtiği ifade edildi.

Ancak başkent Nouméa'da hâlâ çatışma ve gergin bölgelerin olduğu ifade edildi.