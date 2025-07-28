Bir sigara grubuna daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olan ÖTV zammı alkol ve sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi. Yeni zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 28 Temmuz 2025 zamlı sigara fiyatları...
Sigaraya zam son dakika haberleri ile gündemde yerini aldı. Haziran ayında enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı. ÖTV artışı ile birlikte birçok sigara grubuna zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Peki en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Temmuz 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre, CB sigara grubuna zam uygulandı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
CB grubuna yapılan zam, 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları merak konusu oldu.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? TEMMUZ 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ
• JTI grubunun en pahalı sigarası 96 TL, en ucuz sigarası 80 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 215 TL’den satılıyor.
• BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 96 TL, en ucuz sigara fiyatı 80 TL oldu.
• IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL oldu.
• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 85 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 120 TL’den satılıyor.
• TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 79 TL, en pahalı sigara fiyatı 95 TL oldu.
• Zam sonrası CB grubunun en pahalı ve en ucuz sigarası 86 TL oldu.