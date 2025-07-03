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        Haberler Bilgi SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 5 Temmuz Cumartesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?

        Sigaraya zam mı geldi? 5 Temmuz Cumartesi en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna zam geldiğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "Sigaraya zam mı geldi? 5 Temmuz en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 Temmuz sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:35
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        Bir sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna zam geleceğini duyurdu. Gelecek olan zammın hangi sigara grubunda geçerli olacağı, sigaraya ne kadar zam geleceği tütün kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, içki ve tütünde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurdu. Peki, "Sigaraya zam mı geldi? 5 Temmuz en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?" İşte detaylar...

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        TÜTÜN ÜRÜNLERİNE ÖTV ZAMMI!

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, içki ve tütünde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu.

        Paylaşımında Dündar, şu ifadeleri kullandı:

        'Ve #sigara ‘ya ilk zam dediğimiz gibi 5 ₺ #ZamGeldi hayırlı olsun'

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        HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar JTİ sigara gruba zam yapıldığını duyurdu.

        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 96 TL; en ucuzu ise 80 lira oldu.

        Zamlı fiyatlar 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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        SİGARAYA BİR ZAM DAHA GELDİ!

        BAT grubundaki sigaralara zam geldi.

        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Yeni zamlı fiyat listesine göre, BAT grubun en pahalı sigarası 96 TL; en ucuzu ise 80 lira oldu.

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