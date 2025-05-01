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        Haberler Bilgi Magazin SİHİRLİ ANNEM VİZYON TARİHİ || Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi kadrosua sürpriz isimler dahil oldu!

        Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi vizyon tarihi ve yeni oyuncuları

        Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, yıllar sonra hayranlarıyla beyazperdede buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin çekimleri tamamlandı. 22 yıl aradan sonra orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getiren filmin ilk teaser afişi yayınlandı. Afişle birlikte Sihirli Annem vizyon tarihi belli oldu. Öte yandan kadroya yeni isimler katıldı. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? İşte, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:41
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        2000'li yılların sevilen ve unutulmayan dizilerinden olan Sihirli Annem, 22 yıl sonra beyazperdeye uyarlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı. Eski oyuncuları bir araya getiren yapımın ilk teaser afişi yayınlandı. Böylece Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi netleşti. Öte yandan periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı konu edinen yapımın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? İşte, Sihirli Annem vizyon tarihi ve oyuncuları hakkında bilgiler…

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        SİHİRLİ ANNEM: HEPİMİZ BİRİZ TEASER AFİŞİ YAYINLANDI

        2000'lerin unutulmaz dizilerinden olan Sihirli Annem, yıllar sonra beyazperdeye taşınıyor. Çekimleri kısa süre önce tamamlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin ilk teaser afiş yayınlandı.

        Afişle birlikte hayranların uzun zamandır merakla beklediği filmin vizyon tarihi belli oldu.

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        Afişte kullanılan sıcak ve nostaljik görseller, eski izleyicilere hitap ederken yeni kuşak sinemaseverleri de bu sihirli dünyanın içine çekmeyi hedefliyor.

        Proje, 22 yıl aradan sonra dizinin orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getirdi.

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        SİHİRLİ ANNEM: HEPİMİZ BİRİZ FİLMİ VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan’ın üstlendiği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi, 30 Mayıs 2025 tarihinde seyirciyle buluşacak.

        Poll Films imzalı dizi, periler ve fanilerin iç içe geçtiği büyülü dünyada geçecek yepyeni bir macerayı anlatacak.

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        SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

        Filmin oyuncu kadrosu ise nostalji rüzgarı estiriyor. İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner gibi dizinin sevilen isimleri projede yeniden bir araya geliyor.

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        KADROYA SÜRPRİZ İSİMLER DAHİL OLDU

        Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı.

        İzleyiciye hem nostaljik bir yolculuk hem de yeni maceralar vadeden filmde, Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da yer alacak.

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        Kutsi filmde Dudu Peri’nin kardeşi ‘Gogo’ rolüne hayat verirken, Evrim Akın ‘Doğum Perisi’, Ahmet Kayakesen ‘Sunucu’, Gamze Karta ise ‘Akaşa’ olarak seyirciyle buluşacak.

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