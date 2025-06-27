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        Haberler Bilgi Magazin Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi?

        Sil Baştan Kaynanam filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        Sil Baştan Kaynanam filmi, beyaz perdenin ardından 27 Haziran Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar'ın üstlendiği film 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Sil Baştan Kaynanam filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:34
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        Sil Baştan Kaynanam filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü, Alper Saldıran, Algı Eke ve Zeynep Eronat'ın üstlendiği film, iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan 'Ceylan' ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen 'Ünal’ın macera dolu serüvenini konu alıyor. Peki, "Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sil Baştan Kaynanam filmi ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

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        SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Film, iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan 'Ceylan' ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen 'Ünal’ın macera dolu serüvenini konu alıyor.

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        SİL BAŞTAN OYUNCULARI KİMLER?

        Alper Saldıran, Algı Eke, Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Gökçe Özyol, Ünal Yeter, Ömer Kurt, Barış Başar, Hakan Bulut, Irmak Aydın, Billur Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım ve Derya Şen

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        SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri Sivas’ta gerçekleştirildi.

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