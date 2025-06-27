Sil Baştan Kaynanam filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü, Alper Saldıran, Algı Eke ve Zeynep Eronat'ın üstlendiği film, iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan 'Ceylan' ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen 'Ünal’ın macera dolu serüvenini konu alıyor. Peki, "Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sil Baştan Kaynanam filmi ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...