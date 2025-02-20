Şimal: Saçlarım, yerine gelmeye başladı

2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kanser tedavisi devam eden, bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden zaman zaman sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Beyin MR'ı çektirmek için hastanenin yolunu tutan Şimal, öncesinde ayna karşısında hazırlandığı anlarını yayımladı.

"SAÇLARIM YERİNE GELMEYE BAŞLADI"

Kullandığı ilaçlar nedeniyle dökülen saçlarının yerine geldiğini söyleyen şarkıcı; "Rutin kontroller... Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım yerine gelmeye başladı. Bir daha beni terk etmezler inşallah" ifadelerini kullandı.