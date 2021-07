Seçkin filmlerin takvimi açıklandı 0:00 / 0:00

İstanbul'un en önemli açık hava etkinlik mekanlarının başında gelen 'Maximum Uniq Açıkhava', sinema takvimini açıkladı. 'Başka Sinema' ile hazırlanan özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk ve komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak filmlerle bu bayram ve tüm sezon boyunca sinemaseverleri yıldızların altında ağırlamaya hazırlanıyor.

PROGRAM

19 Temmuz... Nomadland (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Chloé Zhao

Oyuncular: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Film & En İyi Kadın Oyuncu & En İyi Yönetmen

* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Film & En İyi Kadın Oyuncu & En İyi Yönetmen & En İyi Görüntü Yönetmeni

* 2021 Altın Küre Ödülleri - En İyi Film-Drama & En İyi Yönetmen

* 2020 Toronto Film Festivali - Halkın Seçimi

* 2020 Venedik Film Festivali - Altın Aslan & Fair Play Sinema Ödülü

20 Temmuz... The Father - Baba (Türkiye Prömiyeri)

Yönetmen: Florian Zeller

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu & En İyi Uyarlama Senaryo

* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu & En İyi Uyarlama Senaryo

21 Temmuz... Druk - Körkütük (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Thomas Vinterberg

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

22 Temmuz... Minari (Türkiye Prömiyeri)

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Steven Yeun, Yeri Han, Alan S. Kim, Yuh-Jung Youn

* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

* 2021 Altın Küre Ödülleri - En İyi Yabancı Film

* 2020 Sundance Film Festivali - ABD / Drama - Jüri Büyük Ödülü & Seyirci Ödülü

23 Temmuz... First Cow - İlk İnek

Yönetmen: Kelly Reichardt

Oyuncular: Alia Shawkat, John Magaro, Dylan Smith

27 Temmuz... Nomadland

1 Ağustos... New Order - Yeni Düzen (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Michel Franco

Oyuncular: Naián González Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle

* 77. Venedik Film Festivali - Jüri Büyük Ödülü

* 77. Venedik Film Festivali - Leoncino d'Oro Agiscuola Ödülü

3 Ağustos... Resistance - Direniş (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Jonathan Jakubowicz

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer

8 Ağustos... The Man Who Sold His Skin - Derisini Satan Adam (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Kaouther Ben Hania

Oyuncular: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw

* 2020 Venedik Film Festivali - Orizzonti - En İyi Erkek Oyuncu

* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Uluslararası Film Adaylığı

15 Ağustos... Apples - Elmalar (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Christos Nikou

Oyuncular: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou

17 Ağustos... Quo Vadis Aida? - Nereye Gidiyorsun Aida?

Yönetmen: Jasmila Zbanic

Oyuncular: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler

* 2021 Akademi Ödülleri - En İyi Uluslararası Film Adaylığı

* 2021 BAFTA Ödülleri - En İyi Yabancı Dilde Film Adaylığı & En İyi Yönetmen Adaylığı

* 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Uluslararası Yarışma En İyi Film Ödülü

22 Ağustos... Undine

Yönetmen: Christian Petzold

Oyuncular: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

* 2020 Berlin Film Festivali - FIPRESCI Ödülü

* 2020 Berlin Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu

* 2020 Avrupa Film Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

24 Ağustos... Petite Maman - Küçük Anne (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Céline Sciamma

Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

* 2021 Berlin Film Festivali - Altın Ayı Adaylığı

29 Ağustos... Süpernova

Yönetmen: Harry Macqueen

Oyuncular: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood

31 Ağustos... The Courirer - Kurye (Vizyon Öncesi Gösterim)

Yönetmen: Dominic Cooke

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan

7 Eylül... Rifkin's Festival (Türkiye Prömiyeri)

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Gina Gershon, Louis Garrel, Wallace Shawn, Michael Garvey