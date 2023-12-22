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        Sinop'ta üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı

        Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:47
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        Sinop'ta üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
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        Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, araç içerisinde bir ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait susturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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