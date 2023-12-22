Türk Kızılayı Durağan'da kan bağışı standı açtı

Türk Kızılayı Samsun Kan Alma Merkezi tarafından Sinop'un Durağan ilçesinde kan bağışı standı açıldı.

Sinop Üniversitesi Durağan Meslek Yüksekokulu içerisinde açılan stantta, öğrenciler ve üniversite personeli kan bağışında bulundu.

Kaymakam Celal Güngör de standı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Güngör, "Kan vermek sağlıktır. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. ​​​​​​​

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