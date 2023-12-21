Saraydüzü'nde üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ilçesinde asayiş tedbirleri kapsamında şok uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, şüphe üzerine bir kişinin üzerine arama yapıldı. Aramada bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Şüpheli E.E. gözaltına alındı.
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