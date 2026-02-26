Canlı
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'ta seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 26.02.2026 - 13:04
        Sinop'ta seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'ta seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Sinop-Boyabat kara yolunda ilerleyen 55 AIU 085 plakalı kamyonun lastiklerinden duman çıktığını fark eden sürücü İ.Ş, aracını yol kenarına park etti.

        İ.Ş'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Yangında aracın lastiklerinde hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

