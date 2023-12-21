Gerze'de vatandaşlar umreye uğurlandı

Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar umreye uğurlandı.

Garaj Camisi önünde gerçekleştiren uğurlama programına vatandaşların aileleri ve yakınları ile İlçe Müftülüğü personeli katıldı.

İlçe Müftülüğü Vaizi Cemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Vatandaşlardan kutsal topraklarda Gazze için dua etmelerini isteyen Yılmaz, "Allah ve Resulu'nün misafiri olarak yola çıkıyorsunuz. Memleketimizin yanı sıra sizlerden Gazze için de dua etmenizi istiyoruz." dedi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından dua edilerek vatandaşlar umreye uğurlandı.