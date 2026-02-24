Vali Özarslan Gerze'de muhtarlarla bir araya geldi

Sinop'un Gerze ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.



Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve muhtarlar katıldı.



Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devletin gözü kulağı olduğunu söyledi.



Muhtarların önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:



"Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ilçelerimizde muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısında köylerimizin ihtiyaçlarını belirlemek üzere sizlerin taleplerini dinlemiş ve not almıştık. Bugün ise o toplantıda dile getirilen taleplerin ne kadarını hayata geçirdiğimizi değerlendirmek için yeniden bir araya geldik. Gerçekleştirilen çalışmalarla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."



Vali Özarslan’ın konuşmasının ardından 2025 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, muhtarların talep ve önerileri ele alındı.







