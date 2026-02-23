Canlı
        Boyabat'ta yanan samanlık kullanılamaz hale geldi

        Boyabat'ta yanan samanlık kullanılamaz hale geldi

        Sinop'unBoyabat ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 19:05
        Boyabat'ta yanan samanlık kullanılamaz hale geldi

        Sinop'unBoyabat ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Çaltu köyünde Arif Değirmenci'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın sonrası samanlıkta büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

