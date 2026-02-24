Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Boyabat Kaymakamlığı muhtarlara yönelik iftar programı düzenledi

        Boyabat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 24.02.2026 - 09:53
        Boyabat Kaymakamlığı muhtarlara yönelik iftar programı düzenledi

        Boyabat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türk İdareciler Derneği'nin "Yılın Kaymakamı" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Çok sayıda tebrik aldığını belirten Yılmaz, "Hepinize çok teşekkür ederim. Bir başarı varsa bu sadece tek başıma benim değil, tüm çalışmaları hep birlikte yaptık. İl Genel Meclisi üyelerimiz, muhtarlarımız, Sayın milletvekilimiz, Sayın Valimiz, bütün Boyabatlılar'ın ortak başarısıdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak oldukça güzeldi. Allah herkese nasip etsin. Bu ödülle birlikte ilçemizdeki çalışmalarımıza destek geldi. Sayın Milletvekilimiz yaptığımız çalışmalarımızın tamamına kol gerdi, kanat gerdi. Ankara'da açılmadık kapı bırakmadı. Dolayısıyla bu kadar destek karşısında daha da çok çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

        İftar programına, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, AK Parti İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

