Şirket toplantısı 'sahte' çıktı, 25 milyon dolar dolandırıldı

Tüm dünyada son dönemin en tartışmalı konusu yapay zeka bir kez daha olumsuz yanı ile gündeme geldi. Faydaları ve zararları karşılaştırması sürerken bu teknoloji bu kez dev bir dolandırıcılık operasyonunda sahneye çıktı.

Hong Kong polisi tarafından yapılan açıklamada, çok uluslu bir finans şirketinin Hong Kong merkezinde görev yapan bir finans uzmanının meslektaşları ve CFO'su ile gerçekleştirdiği bir video konferans toplantısı sonrasında şirketin kasasından 25 milyon dolar dolandırıldığı belirtildi.

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GERÇEK İNSANLARLA VİDEO KONFERANS Hong Kong polisi yaptığı bir brifingde, ayrıntılı dolandırıcılık, işçinin diğer birkaç personel üyesi olduğunu düşündüğü bir video görüşmesine katılması için kandırıldığını gördü, ancak bunların hepsi aslında deepfake rekreasyonlarıydı. REKLAM CCN'in bildirdiğine göre kıdemli müfettiş Baron Chan Shun-ching, şehrin kamu yayıncısı RTHK'ya verdiği demeçte, "Çok kişili video konferansta, [gördüğü] herkesin sahte olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Chan, çalışanın, şirketin İngiltere merkezli finans direktöründen geldiği iddia edilen bir mesaj aldıktan sonra şüphelendiğini söyledi. Baron Chan Shun-ching, "Başlangıçta, çalışan, gizli bir işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsettiği için bunun bir kimlik avı e-postası olduğundan şüphelendi. Bununla birlikte, işçi video görüşmesinden sonra ilk şüphelerini bir kenara bıraktı, çünkü katılan diğer insanlar tıpkı tanıdığı meslektaşları gibi görünüyor ve ses çıkarıyorlardı" dedi. Polis memuru, görüşmedeki diğer herkesin gerçek olduğuna inanan işçinin toplam 200 milyon Hong Kong doları - yaklaşık 25.6 milyon dolar - havale etmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.