Şişecam'ın net satışları 13 milyar TL oldu

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Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

İlk yarıda 2,7 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,2 milyon ton soda ve 2,5 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şişecam, yılın ilk 6 ayında elde ettiği sonuçlar ile pandemi öncesi dönemi yansıtan 2019 yılının aynı döneminin de üzerinde bir finansal başarı elde etti.

BELİRSİZLİĞE RAĞMEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Ocak-Haziran 2021 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü 2021 yılının ilk yarısında Şişecam’ın tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yılın ilk yarısında konsolide net satışlarımız 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik. Güçlü kurumsal yönetişim kabiliyeti ve esnek uygulamaları ile yılın ilk yarısında güçlü hedeflerine ulaşmayı başaran Şişecam, pandemi öncesi dönem olan geçtiğimiz yıl aynı dönemin de üzerinde başarılı bir finansal performans sergilemiş, etkin kurumsal yönetişim kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Şişecam, sadece Nisan ayı itibariyle normalleşme süreçlerinin başlaması sonucu ekonomide toparlanmanın meydana geldiği geçtiğimiz yıl aynı dönem ile değil, küresel salgının öncesini yansıtan 2019 yılının ilk yarı sonuçlarının da üzerinde bir finansal başarıya ulaşmıştır. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Görkem Elverici, geçtiğimiz yıl, kuruluşunun 85’inci yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirerek köklü tarihinin en önemli kararlarından birine imza atan Şişecam’ın geleceğin koşul ve gereksinimlerine göre şekillendirdiği dönüşüm projeleri ile ilgili, “Uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz birleşme sürecini başarıyla tamamladık. Hemen ardından da daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizayon yapısının oluşmasına ve geleceğin Şişecam’ının inşasına yönelik dönüşüm projelerini hayata geçirmeye büyük bir hızla başladık. Bu kapsamda stratejik bir karar alarak yönetim modelimizde de önemli bir değişime gittik. Bundan önce faaliyet alanı bazında bir organizasyonel yapılanma içerisinde “cam ambalaj”, “cam ev eşyası”, “kimyasallar” gibi farklı faaliyet alanlarının birbirinden bağımsız yönetildiği şirketimizde yönetimi de artık fonksiyonel esaslara göre gerçekleştiriyoruz. Bu karar sonucunda iş süreçlerimizi artık iş kolu bazında değil, “Satış-pazarlama” ya da “Üretim” gibi fonksiyonel esaslara göre yönetiyoruz. Yeni organizasyonel yapılanmamızın farklı iş kollarında dört kıtaya yayılan coğrafyamızın daha etkin ve çevik yönetimini mümkün kılacağına, ürün grupları odaklı olarak elde ettiğimiz deneyim ve yetkinliklerimizin etki alanını artıracağına yürekten inanıyorum.” dedi

Elverici, "Şişecam, bu dönemde, beklenmeyene ne kadar hazır olduğunu, hızlı kararlar alma ve adaptasyon yetkinliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha test etme imkânı buldu. Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler, bu süreci yönetmemizde kritik bir rol oynadı. Ayrıca, 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız, bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini çok daha kolay bertaraf etmemize imkân sağladı. Önümüzdeki dönemde de Şişecam’ı geleceğe hazırlayacak yatırım ve projeler ile yarattığımız ekonomik değeri ve küresel rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

YENİ YATIRIMLARA VURGU

Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam’ın tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratacak ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlara ara vermeden devam edeceğini belirten Elverici, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz dönemde küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullarına rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşım ile yatırımlarımıza devam ederek doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle şirketimizin küresel ayak izini genişletirken paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda cam ambalaj alanında Avrupa’daki ilk tesis yatırımımızı Macaristan’da yapacağımızı açıklamıştık. 330 bin ton kapasiteli bu greenfield tesis yatırımının 2023 yılında üretime başlamasını ve 2025 yılı sonunda tam kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca, ülkemizde 2 milyon ton olan düzcam üretim kapasitemizi yüzde 25 artıracak yatırımlar da planlıyoruz. Bunu hem varolan hatlarımızda iyileştirme çalışmalarıyla hem de 2 yeni float hattı yatırımıyla gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.”