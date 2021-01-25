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Sitokin fırtınası nedir? Sitokin fırtınası belirtileri nelerdir? Sitokin fırtınası nasıl olur?

Sitokin fırtınası, covid-19 tedavisinde ortaya çıkması ile birlikte gündeme geldi. Peki, sitokin fırtınası nedir? İşte sitokin fırtınası hakkında detaylar...

Sitokin fırtınası nedir? Sitokin fırtınası belirtileri nelerdir? Sitokin fırtınası nasıl olur?

Sitokin fırtınası nedir? Sitokin fırtınası belirtileri nelerdir? Sorusu merak konusu oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin koronavirüs tedavisinde ortaya çıkan sitokin fırtınasını önlemek için ilaç geliştirdiği ortaya çıktı. 2020 Kasım ayında koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alınan Burhan Kuzu'nun da sitokin fırtınasına maruz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

Sitokinler birçok hücre tipi tarafından salgılanan, hücreler arasında moleküler haberciler görevi küçük proteinlerdir. Bu proteinler vücudun hastalık ve enfeksiyona tepkisini düzenlemek ve serbest bırakıldığında bağışıklık sistemini işini yapması için sinyal verirler.

Anormal hücrelerin ölmesine ve normal hücrelerin daha uzun yaşamasına yardımcı olabilecek sinyaller göndererek anti-kanser aktivitesini artırmaya da yardımcı olurlar.

KORONAVİRÜSTE SİTOKİN FIRTINASI

Koronavirüs sürecinde yaşanan nefes darlığı ve ateş gibi durumları niteleyen sitokin fırtınası, bir nevi bağışıklık sisteminin ana bağlayıcıları üzerinde yer alan olumsuz hareketi olarak nitelenmektedir.

Tedaviye rağmen düşmeyen ateş, akciğer hasarının artışı ve laboratuvar değerlerinde bozukluk durumunda "sitokin fırtınası" tanısı konuluyor.

SİTOKİN FIRTINASI İÇİN İLAÇLAR GELİŞTİRİLİYOR

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Batu Erman, Kovid-19 hastalığında ortaya çıkabilen enflamasyonu (sitokin fırtınası) önlemek için yeni ilaç çalışmaları yapıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar yurtdışında genetik ve kanser immünolojisi alanında çalışmalarını sürdüren, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH'de çalıştıktan sonra 2004'te Türkiye'ye dönen Prof. Dr. Batu Erman, geçen yılın sonunda üniversite kadrosuna dahil oldu.

İnsan bağışıklık sistemi üzerine yaptığı araştırmalarla kanser ve son olarak koronavirüs ilaçları geliştirmek için çalışmalar yürüten Erman, kurduğu yeni laboratuvarda koronavirüs için ilaç çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ediyor.

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